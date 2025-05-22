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طيران الإمارات تشغل رحلات إضافية لموسم الحج وعيد الأضحى

طيران الإمارات تشغل رحلات إضافية لموسم الحج وعيد الأضحى
22 مايو 2025 11:58

كثّفت طيران الإمارات استعداداتها لتسيير حركة المسافرين لأداء مناسك الحج وعيد الأضحى هذا العام، معلنة عن تشغيل 33 رحلة إلى كل من جدة والمدينة المنورة خلال الفترة ما بين 19 إلى 31 مايو الجاري، و10 إلى 16 يونيو المقبل.

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كما تعتزم الناقلة تشغيل 13 رحلة إضافية من وإلى بعض الوجهات في المنطقة تشمل عمّان والدمام والكويت والبحرين، لتلبية النمو المتوقع في الطلب على السفر خلال عطلة عيد الأضحى.

وستنقل طيران الإمارات نحو 32 ألف حاج خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة من العديد من الأسواق الرئيسية ضمن شبكتها، مثل الولايات المتحدة وباكستان وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتايلاند وكوت ديفوار.

المصدر: وام
طيران الإمارات
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