الإمارات تشارك في اجتماعات رابطة "أيورا" وتؤكد التزامها بتعزيز التنمية المستدامة

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الرابع والعشرين للمجلس الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي "أيورا"، والاجتماع السابع والعشرين للجنة كبار مسؤولي الرابطة، المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2025، وترأس وفد الدولة، سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية.

وخلال الاجتماعات التي ترأستها سريلانكا وعقدت تحت شعار: "المحيط الهندي المستدام للأجيال القادمة"، سلطت دولة الإمارات الضوء على التزامها بتحقيق أهداف الاستدامة، ومواجهة التحديات العالمية بشكل فعال، بما في ذلك تحديات تغير المناخ.

وأكد الهاجري التزام دولة الإمارات بالمشاركة الفعالة في المنظمات متعددة الأطراف، ودعم جهود رابطة "أيورا" لتسخير فرص المحيط الهندي بشكل مستدام من أجل التنمية الشاملة للأجيال الحالية والمستقبلية.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات انضمّت إلى رابطة "أيورا" في عام 1999، وترأّستها بين عامي 2019 و2021، وتأسّست رابطة "أيورا" في 1997 بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والازدهار والنمو في منطقة المحيط الهندي ، من خلال العمل المشترك في مجالات: الأمن والسلامة البحرية ، وتسهيل التجارة والاستثمار، وإدارة مصايد الأسماك، وإدارة مخاطر الكوارث، والسياحة والتبادل الثقافي، والتعاون الأكاديمي والعلمي.