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علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي ستيفن شوارزمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون

طحنون بن زايد يلتقي ستيفن شوارزمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون
22 مايو 2025 12:47

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، ستيفن شوارزمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون.


وقال سموه، على منصة «إكس»: «التقيت ستيفن شوارزمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون، واستعرضنا التوجهات الاستثمارية الحالية والمستقبلية، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، كما بحثنا الدور المتنامي لشركة بلاكستون في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ورؤيتها للتقنيات المالية. النقاش عكس توافقاً حول أهمية بلورة استراتيجيات استثمارية مرنة وطموحة، تعزز الاستقرار وتدعم النمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي».

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