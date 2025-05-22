قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي السفيرة الأميركية

التقى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة والوفد المرافق، بحضور اللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي.





تم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني.





كما حضر اللقاء، اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد خالد عبدالله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي.