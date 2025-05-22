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«تحقيق أمنية» تطلق «سوق عيد الأضحى»

«تحقيق أمنية» تطلق «سوق عيد الأضحى»
22 مايو 2025 13:46

أبوظبي (الاتحاد)
 
في إطار جهودها المستمرة لنشر الخير وصناعة الأمل في قلوب الأطفال، أعلنت «تحقيق أمنية» عن إطلاق النسخة الثانية عشرة من «سوق أمنيات عيد الأضحى»، بالتعاون مع «مكاني – الشامخة»، خلال الفترة من 20 مايو - 20 يونيو.
ويأتي هذا السوق الموسمي السنوي تأكيداً على التزام المؤسسة برسالتها الإنسانية النبيلة في دعم الأطفال المصابين بأمراض خطيرة وتحقيق أمنياتهم، إذ يقدم السوق لزوّاره تجربة تسوّق استثنائية تشمل تشكيلة واسعة من المنتجات الحرفية، والمشغولات اليدوية، ولوازم العيد، التي صممها مبدعون محليون بدافع المساهمة في العمل الخيري، حيث يخصَّص جزء من ريع هذه الفعالية لدعم برامج المؤسسة وتحقيق المزيد من الأمنيات للأطفال.
وعبّر هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، عن فخره بإطلاق السوق الخيري، قائلاً: «هو منصة إنسانية تحمل بين جنباتها الكثير من الأمل والعطاء، ونتطلّع إلى أن يسهم هذا السوق في تعزيز وعي المجتمع بأهمية دعم الأطفال المرضى وتمكينهم من تحقيق أمنياتهم».

وأضاف: «نأمل أن تُشارك العائلات في هذه المبادرة، حيث إن كل عملية شراء في هذا السوق تفتح آفاق أمل جديدة في حياة طفل يُصارع المرض. فالعطاء لا يُقاس بحجمه، بل بتأثيره في نفوس من هم بأمسّ الحاجة إلى الفرح والدعم».

 

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