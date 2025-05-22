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علوم الدار

"تاكسي دبي" تدرج 6000 مركبة ضمن منصة "بولت" الذكية

"تاكسي دبي" تدرج 6000 مركبة ضمن منصة "بولت" الذكية
22 مايو 2025 14:10

أدرجت شركة تاكسي دبي أكثر من 6.000 مركبة أجرة ضمن تطبيق "بولت" العالمي، في خطوة تعزز من التحول الرقمي في خدمات النقل، وتوسع نطاق الحجز الإلكتروني للمركبات في الإمارة، بما يشمل مركبات أصحاب الهمم وتاكسي السيدات والعائلات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة للفترة 2025 - 2029، الهادفة إلى ترسيخ ريادتها كأكبر مشغل لسيارات الأجرة في الدولة ، فيما يأتي التوسع في ظل الطلب المتنامي على خدمات النقل الذكي في دبي، لإتاحة المستخدمين إمكانية حجز مركبات الأجرة عبر التطبيق بشكل سلس، مع توفير مزايا تقنية تشمل خرائط دقيقة، وزر طوارئ، ونظام تتبع مباشر، وتقييم السائقين، بما يسهم في تحسين تجربة التنقل وضمان جودة الخدمة. 

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وأكد عمار البريكي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة تاكسي دبي، أن إدراج هذه المركبات يشكل نقلة محورية في دعم مسار الحجز الذكي وتعزيز كفاءة العمليات، مشيراً إلى أن التوسع المستقبلي سيشمل إمارات وقطاعات إضافية انسجاماً مع توجهات دبي نحو مدينة ذكية ومستدامة.

 ويتزامن هذا التحرك مع توجه حكومة دبي نحو تحويل 80% من رحلات مركبات الأجرة إلى نظام الحجز الإلكتروني خلال السنوات المقبلة، فيما يقدّر حجم سوق خدمات النقل الرقمي في الإمارة بأكثر من 6 مليارات درهم، وسط نمو متسارع يعزز من أهمية التكامل مع المنصات الرقمية العالمية

المصدر: وام
تاكسي دبي
مركبات الأجرة
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