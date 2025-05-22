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علوم الدار

شرطة أبوظبي تكرم شركاءها في تنفيذ مبادرة "أطعم تؤجر 2025"

شرطة أبوظبي تكرم شركاءها في تنفيذ مبادرة "أطعم تؤجر 2025"
22 مايو 2025 16:10

كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفريق "أبشر ياوطن" التطوعي الرعاة والشركاء والمتطوعين بمبادرة "أطعم تؤجر الرمضانية 2025" مثمنة جهودهم في تنفيذ المبادرة الإنسانية وتوزيعها على السائقين عند التقاطعات المرورية في مدينة أبوظبي والعين طوال شهر رمضان المبارك.
وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات وأفراد المجتمع وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية والقيم الإيجابية.
وأثنى على جهود المشاركين المتميزة في تحقيق الأهداف الإنسانية للمبادرة لافتًا إلى أن العمل الجماعي والتطوعي المشترك أثمر خيراً في دعم تطلعات إمارة أبوظبي الرامية إلى تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، وفق منهجية عمل تجسد قيم العمل الجماعي وروح التكافل بين مختلف شرائح المجتمع.
وأعرب فريق أبشر يا وطن التطوعي عن شكره وامتنانه لما قدمته شرطة أبوظبي من تعاون ودعم يومي خلال الحملة، مشيدا بجهود الجهات الحكومية والخاصة من مشاركة وتفاعل ودعم طوال فترة تنفيذ مبادرة "أطعم تؤجر".

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