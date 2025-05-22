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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
22 مايو 2025 17:09

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والجزر خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وقال المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:53 والمد الثاني عند الساعة 22:21 والجزر الأول عند الساعة 15:27 والجزر الثاني عند الساعة 04:47.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 17:58 والمد الثاني عند الساعة 07:35 والجزر الأول عند الساعة 01:02.

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