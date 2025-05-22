ذياب بن محمد بن زايد يزور الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»

زار سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، فعاليات اليوم الرابع والأخير من «اصنع في الإمارات 2025»، التي تنظِّمها مجموعة «أدنيك» للمرة الأولى في مركز أدنيك أبوظبي، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة «أدنوك».

تأتي زيارة سموّه لتعكس الأهمية الكبرى للحدث على المستوى الوطني والإقليمي، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتوجُّه نحو صناعة إماراتية رائدة ومتطوِّرة ومستدامة وقادرة على المنافسة عالمياً.

تُعَدُّ «اصنع في الإمارات 2025» إحدى المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تعزيز التنوُّع الاقتصادي، وتوطين التقنيات المتقدِّمة، وبناء شراكات استراتيجية تدعم التحوُّل نحو اقتصاد مستدام قائم على الابتكار.

وتستعرض الفعالية فرص الاستثمار في 12 قطاعاً صناعياً واعداً، مع التركيز على تمكين الصناعيين والمستثمرين من الاستفادة من البيئة الداعمة التي توفِّرها دولة الإمارات.