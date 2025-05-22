الجمعة 23 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حملة توعوية للحفاظ على جمال شواطئ أبوظبي وتعزيز استدامتها

جانب من الورشة التوعوية (من المصدر)
23 مايو 2025 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
الإمارات تشارك في الاجتماع الـ15لوزراء تجارة دول البريكس

أعربت دائرة البلديات والنقل، متمثلة ببلدية مدينة أبوظبي، عن ثقتها الأكيدة بالمستوى العالي لوعي مكونات المجتمع بشأن تطوير وتعزيز مسؤوليتهم المجتمعية تجاه الحفاظ على المرافق العامة والترفيهية، ومن ضمنها الشواطئ، والمساهمة في الارتقاء بجمالياتها، واستدامتها، وتفعيل الجهود الذاتية من قبل كافة شرائح المجتمع تجاه هذه المرافق التي أوجدت لإسعادهم، وذلك من خلال التزامهم بالمتطلبات والقوانين التي تنظم ارتياد هذه المرافق.
جاء ذلك، خلال الحملة التوعوية التي نفذتها بلدية مدينة أبوظبي تحت شعار «دارنا مسؤوليتنا - جمالها أولويتنا»، والتي ركزت جهودها حول توعية مرتادي شواطئ أبوظبي بأهمية المشاركة في حماية هذه الشواطئ، والالتزام بالسلوكيات الإيجابية المنتظرة من الجميع، والعمل مع البلدية والجهات المختصة من أجل استدامة هذه المرافق، واستمرارية كفاءتها في خدمة المجتمع، كوجهات ترفيهية فائقة الجمال، ومكتملة الخدمات. وحثت البلدية خلال الحملة، رواد الشواطئ على المساهمة في المحافظة على نظافة الشواطئ، وبيئتها البحرية، وعدم رمي المخلفات بهدف الارتقاء بالمظهر العام لشواطئ أبوظبي. وأكدت البلدية، أن شواطئ أبوظبي نالت وبكل جدارة واستحقاق حقوق رفع العلَم الأزرق، وتعد رائدة في هذا المجال نظراً لالتزامها بتطبيق المعايير العالمية للعلَم الأزرق، والتي يأتي من ضمنها جمالية الشواطئ وبيئتها النظيفة، واستدامتها.
وحرصت الحملة - التي تستمر خلال شهر مايو كاملاً -، على تعزيز الوعي البيئي، ومتطلبات الالتزام باشتراطات، ومتطلبات ارتياد الشواطئ لدى رواد هذه المرافق الترفيهية.

شواطئ أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
البرامج التوعوية
دائرة البلديات والنقل
بلدية أبوظبي
آخر الأخبار
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
الرياضة
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
اليوم 12:45
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
علوم الدار
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
اليوم 12:36
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
الرياضة
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
اليوم 12:15
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
التعليم والمعرفة
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
اليوم 12:04
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
الرياضة
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©