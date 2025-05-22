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علوم الدار

ثلاث ميداليات برونزية للإمارات في «الأولمبياد الخليجي للروبوت»

ثلاث ميداليات برونزية للإمارات في «الأولمبياد الخليجي للروبوت»
23 مايو 2025 01:33

دبي (الاتحاد)

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أكدت آمنة آل صالح، الوكيلة المساعدة لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على تأهيل الطلبة للمشاركة في المسابقات الوطنية والإقليمية والدولية، عبر برامج تدريب متقدمة تبدأ من المدارس وتستمر على مستوى الدولة.
وأشارت إلى أن المسابقة الوطنية للذكاء الاصطناعي والروبوتات التي أُقيمت مؤخراً، شهدت مشاركة أكثر من 2000 طالب وطالبة من مختلف المدارس، مضيفة  أن تكريم الطلبة في الأولمبياد الخليجي يأتي بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، ويعكس مستوى التميز الذي وصل إليه الطلبة في دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات. 
وأوضحت أن الوزارة ستبدأ قريباً تطبيق مادة الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية، إلى جانب تعزيز مناهج الأنشطة اللاصفية التي تركز على تنمية المهارات التقنية والإبداعية لدى الطلبة، وتمكينهم من أدوات المستقبل. 
جاء ذلك، على هامش الحفل الختامي للأولمبياد الخليجي للروبوت، والذي ينظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج تحت شعار «لصناعة والابتكار لتنمية المجتمعات المستدامة»، وفازت دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث جوائز في الأولمبياد، جميعها من الميداليات البرونزية، حيث حصل طلبة الإمارات على المركز الثالث في جائزة أبطال حلبة الروبوت، وجائزة الابتكار – المشاريع العلمية، وكذلك في جائزة الأثر المجتمعي. وبذلك، تمكنت الإمارات من تحقيق حضور لافت في مختلف فئات المسابقة.

الأولمبياد الخليجي
وزارة التربية والتعليم
الإمارات
الروبوتات
الذكاء الاصطناعي
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