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علوم الدار

«هيئة الهلال الأحمر» تُكرِّم الفائزين بجائزة «عون للخدمة المجتمعية»

«هيئة الهلال الأحمر» تُكرِّم الفائزين بجائزة «عون للخدمة المجتمعية»
23 مايو 2025 01:33

العين (وام)

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كرّم مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين، الفائزين بجائزة «عون للخدمة المجتمعية»، في دورتها الثالثة عشرة للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في مسرح مدرسة الجاهلي.
وتُعد جائزة «عون للخدمة المجتمعية» إحدى المبادرات التي تنفذها الهيئة، بهدف غرس ثقافة التطوع وترسيخ القيم الإنسانية في نفوس الطلبة، من مختلف المراحل التعليمية، بدءاً من رياض الأطفال ووصولاً إلى مؤسسات التعليم العالي.  
وقال الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين: «إن جائزة عون للخدمة المجتمعية، تستهدف تنمية ثقافة التطوع ونشر الخير بين أبنائنا الطلبة، وزرع القيم النبيلة باعتبارها واجباً وطنياً وإنسانياً».

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