الشيخة فاطمة تعزي السيدة الجليلة حرم سلطان عمان في وفاة والدتها

قدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اليوم، واجب العزاء إلى السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية حرم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة في وفاة والدتها المغفور لها السيدة خالصة بنت نصر بن يعرب البوسعيدي.

جاء ذلك خلال استقبال السيدة الجليلة لسموها والوفد المرافق في قصر البركة العامر في العاصمة العمانية مسقط.

كما أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خلال اللقاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى عموم البوسعيد الكرام والشعب العماني الشقيق، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأكدت سموها، خلال اللقاء، ما يجمع البلدين وشعبيهما من أواصر أخوية متجذرة والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها.

من جانبها، عبرت السيدة الجليلة عن شكرها لسمو الشيخة فاطمة وتقديرها لما أبدته سموها من مشاعر أخوية صادقة تجاه أسرة الفقيدة، متمنية لسموها دوام الصحة والعافية، مؤكدة على متانة الروابط الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما قدم التعازي الوفد المرافق لسموها الذي يضم عدداً من الشيخات والمسؤولات والقيادات النسائية في الدولة.

كانت سمو الشيخة فاطمة قد وصلت والوفد المرافق، في وقت سابق اليوم، إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة السيدة الجليلة.