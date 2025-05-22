لطيفة بنت محمد تعزي في وفاة والدة السيدة الجليلة حرم سلطان عُمان

دبي (الاتحاد)

قدّمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة والدة السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة.

جاء ذلك، خلال زيارة سموها إلى مقر العزاء في سلطنة عُمان الشقيقة، بحضور ملوك بنت نصر بن يعرب البوسعيدية، خالة السيدة الجليلة وأخت الفقيدة، والعالية بنت نصر بن يعرب البوسعيدية، خالة السيدة الجليلة وأخت الفقيدة، وسناء بنت حمد بن سعود البوسعيدية، والشيخة أصيلة بنت زاهر بن حمد الحارثية، حيث أعربت سموها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى عموم أسرة آل بوسعيد الكرام، سائلة المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنها فسيح جنانه، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي الوفد المرافق لسموها، الذي ضم معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي نجلاء محمد العور، مستشار في مجلس التعاون بديوان الرئاسة، وعائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وهالة يوسف بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون بدبي.