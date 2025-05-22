الجمعة 23 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لطيفة بنت محمد تعزي في وفاة والدة السيدة الجليلة حرم سلطان عُمان

لطيفة بنت محمد تعزي في وفاة والدة السيدة الجليلة حرم سلطان عُمان
23 مايو 2025 01:34

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
الإمارات تشارك في الاجتماع الـ15لوزراء تجارة دول البريكس

قدّمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة والدة السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة.
جاء ذلك، خلال زيارة سموها إلى مقر العزاء في سلطنة عُمان الشقيقة، بحضور ملوك بنت نصر بن يعرب البوسعيدية، خالة السيدة الجليلة وأخت الفقيدة، والعالية بنت نصر بن يعرب البوسعيدية، خالة السيدة الجليلة وأخت الفقيدة، وسناء بنت حمد بن سعود البوسعيدية، والشيخة أصيلة بنت زاهر بن حمد الحارثية، حيث أعربت سموها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى عموم أسرة آل بوسعيد الكرام، سائلة المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنها فسيح جنانه، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
كما قدم التعازي الوفد المرافق لسموها، الذي ضم معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي نجلاء محمد العور، مستشار في مجلس التعاون بديوان الرئاسة، وعائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وهالة يوسف بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون بدبي.

لطيفة بنت محمد
لطيفة بنت محمد بن راشد
الإمارات
سلطان عمان
سلطنة عمان
آخر الأخبار
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
الرياضة
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
اليوم 12:45
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
علوم الدار
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
اليوم 12:36
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
الرياضة
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
اليوم 12:15
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
التعليم والمعرفة
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
اليوم 12:04
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
الرياضة
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©