عبدالله المري يترأس الاجتماع الأول لتقييم أداء «أكاديمية شرطة دبي»

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الدور الكبير التي تلعبه أكاديمية شرطة دبي في تأهيل المورد البشري في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وذلك من خلال استحداث برامج تعليمية وتدريبية نوعية تلبي الاحتياجات الشرطية والأمنية، إلى جانب تخريج كوكبة متميزة من طلبة الدراسات العليا الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه ليواصلوا مسيرة العمل مع زملائهم، لتعزيز الأمن والأمان.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع تقييم أكاديمية شرطة دبي في الربع الأول من العام الجاري. واطلع معاليه على المؤشرات الاستراتيجية للأكاديمية، وأهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية.