الجمعة 23 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله المري يترأس الاجتماع الأول لتقييم أداء «أكاديمية شرطة دبي»

عبدالله المري خلال ترؤسه الاجتماع (من المصدر)
23 مايو 2025 01:33

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
الإمارات تشارك في الاجتماع الـ15لوزراء تجارة دول البريكس

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الدور الكبير التي تلعبه أكاديمية شرطة دبي في تأهيل المورد البشري في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وذلك من خلال استحداث برامج تعليمية وتدريبية نوعية تلبي الاحتياجات الشرطية والأمنية، إلى جانب تخريج كوكبة متميزة من طلبة الدراسات العليا الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه ليواصلوا مسيرة العمل مع زملائهم، لتعزيز الأمن والأمان.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع تقييم أكاديمية شرطة دبي في الربع الأول من العام الجاري. واطلع معاليه على المؤشرات الاستراتيجية للأكاديمية، وأهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية. 

شرطة دبي
دبي
الإمارات
أكاديمية شرطة دبي
عبدالله المري
آخر الأخبار
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
الرياضة
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
اليوم 12:45
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
علوم الدار
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
اليوم 12:36
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
الرياضة
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
اليوم 12:15
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
التعليم والمعرفة
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
اليوم 12:04
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
الرياضة
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©