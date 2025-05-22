«شرطة أبوظبي» تشارك في احتفالات «الأمن المغربي»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في احتفالات الذكرى السنوية الـ69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني في المملكة المغربية، والتي أُقيمت في مركز المعارض محمد السادس بمدينة الجديدة، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والشخصيات الأمنية من مختلف دول العالم.

وترأّس وفد شرطة أبوظبي اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، يرافقه الرائد علي الرضة العامري من قطاع الأمن الجنائي، والرائد سعيد ناصر الأحبابي من قطاع العمليات المركزية، وكان في استقبال الوفد معالي عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية في المملكة المغربية.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، أن مشاركة شرطة أبوظبي تأتي تجسيداً لحرصها على تعزيز علاقات التعاون والتكامل مع الأجهزة الأمنية في الدول العربية الشقيقة.