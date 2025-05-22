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«نحن نبدع» في «الصحفيين الإماراتية»

«نحن نبدع» في «الصحفيين الإماراتية»
23 مايو 2025 01:33

دبي (الاتحاد)

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نظّمت جمعية الصحفيين الإماراتية، فعالية «نحن نبدع»، ضمن مشروع «همم» المخصّص لأصحاب الهمم، بالتعاون مع مكتبة «أومي فيرست»، بمشاركة واسعة من الأطفال وذويهم والمعلمين والمشرفين والمتطوعين، وسط أجواء مفعمة بالإبداع والتضامن المجتمعي.
وأكدت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، في كلمتها خلال الفعالية، أن مشروع «همم» يأتي في إطار حرص الجمعية على دعم أصحاب الهمم وتمكينهم ودمجهم في مختلف مجالات الحياة، لافتة إلى أن هذه المبادرات النوعية تسهم في بناء مجتمع متماسك وإنساني، وتعكس التزام الجمعية بتعزيز الشراكات المجتمعية وتحقيق الاستدامة المالية.

جمعية الصحفيين
الإمارات
جمعية الصحفيين الإماراتية
جمعية الصحفيين الإماراتيين
فضيلة المعيني
أصحاب الهمم
عام المجتمع
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