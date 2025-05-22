«تريندز» والتحالف البرلماني الدولي: مواجهة التطرف والإرهاب ضرورة

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن جولته البحثية في المملكة البلجيكية، نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات جلسة استراتيجية مع شوشانا بيكرمان، مديرة التحالف البرلماني الدولي «IPCGE»، والأستاذ الدكتور إميل كونستانتينسكو، رئيس الجمهورية الرومانية الأسبق، أكدت الدور المهم والمحوري لمراكز الفكر والمؤسسات البحثية في مواجهة التطرف والجماعات الإرهابية والتيارات الداعمة والمعززة للعنف، ويأتي على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، والتي تشكل تهديداً متنامياً لمنظومة الأمن والاستقرار العالمي.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، خلال الجلسة، إن مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والمعرفية تلعب دوراً كبيراً في مواجهة الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية، وذلك من خلال تفكيك توجهات وأيديولوجيات التنظيمات المتطرفة، وتحصين وتوعية الأجيال الشابة بالسموم الفكرية التي تبثها هذه الجماعات على الفضاء الرقمي.