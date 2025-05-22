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علوم الدار

مدير عام «الإمارات للدراسات» يلتقي مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية

مدير عام «الإمارات للدراسات» يلتقي مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية
23 مايو 2025 01:33

طهران (وام)

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التقى الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، معالي الدكتور كمال خرازي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية.
تضمن اللقاء بحث العلاقات الإماراتية - الإيرانية، والتطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وتأكيد أهمية مراكز الفكر ودورها في دعم صناع القرار، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة العلمية التي يقوم بها المركز إلى العاصمة الإيرانية طهران، وشملت مجموعة من الجامعات ومراكز الفكر.

المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية
إيران
الإمارات
سلطان النعيمي
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
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