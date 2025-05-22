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الإمارات تجدّد دعم جهود بناء سوريا آمنة وموحدة وذات سيادة

الإمارات تجدّد دعم جهود بناء سوريا آمنة وموحدة وذات سيادة
23 مايو 2025 01:34

نيويورك (الاتحاد)

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جدّدت دولة الإمارات وقوفها إلى جانب سوريا وشعبها، معربةً عن دعمها التام للجهود الهادفة إلى بناء دولة سورية آمنة وموحدة وذات سيادة.
وألقت دولة الإمارات بياناً، نيابةً عن المجموعة العربية، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا.
وأكدت المجموعة العربية مجدداً على وقوفها إلى جانب سوريا وشعبها، معربةً عن دعمها التام للجهود الوطنية والدولية الهادفة إلى بناء دولة سورية آمنة، وموحدة، وذات سيادة، تليق بتاريخها العريق ومكانتها في المنطقة.
وفي السياق، حذر كبير مسؤولي الأمم المتحدة في سوريا جير بيدرسن، من المخاطر الحقيقية لتجدّد الصراع وتعميق المواجهة في سوريا، لكنه أعرب عن أمله في حياة أفضل للشعب السوري بعد قرارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات. 
وشدّد جير بيدرسن على «الهشاشة في البلد متعدد الأعراق والحاجة الملحة لمعالجة الاستقطاب المتزايد».

سوريا
الإمارات
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
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