صقر غباش يلتقي رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية

سانت بطرسبرغ (وام)

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، وذلك على هامش المشاركة في الدورة الـ 11 لمؤتمر نيفسكي للبيئة المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

وعبّر معالي صقر غباش في مستهل اللقاء، عن بالغ شكره وتقديره لمجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية على الدعوة الكريمة للمشاركة في المؤتمر البرلماني البيئي الدولي، والذي يشكل منصة دولية رائدة لتبادل الرؤى والخبرات حول القضايا البيئية، وسبل تحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بحسن التنظيم والمكانة المتنامية التي بات يحتلها «مؤتمر نيفسكي» كمنصة دولية تجمع صناع القرار، وخبراء البيئة، والمشرعين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة الحلول المستدامة للتحديات البيئية العالمية.