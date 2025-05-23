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علوم الدار

سيف بن زايد: الإمارات تواصل تعزيز تنافسيتها كوجهة أولى للمواهب والاستثمار

سيف بن زايد: الإمارات تواصل تعزيز تنافسيتها كوجهة أولى للمواهب والاستثمار
23 مايو 2025 10:07

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن الإمارات تواصل تعزيز تنافسيتها كوجهة أولى للمواهب والاستثمار.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «العاصمة أبوظبي ودبي أفضل مدينتين عالميتين للعيش والعمل، بفضل رؤية القيادة، وجودة الحياة، والبنية التحتية المتقدمة. الإمارات تواصل تعزيز تنافسيتها كوجهة أولى للمواهب والاستثمار».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
الإمارات
دبي
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