سيف بن زايد: الإمارات تواصل تعزيز تنافسيتها كوجهة أولى للمواهب والاستثمار

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن الإمارات تواصل تعزيز تنافسيتها كوجهة أولى للمواهب والاستثمار.



وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «العاصمة أبوظبي ودبي أفضل مدينتين عالميتين للعيش والعمل، بفضل رؤية القيادة، وجودة الحياة، والبنية التحتية المتقدمة. الإمارات تواصل تعزيز تنافسيتها كوجهة أولى للمواهب والاستثمار».





العاصمة أبوظبي ودبي أفضل مدينتين عالميتين للعيش والعمل، بفضل رؤية القيادة، وجودة الحياة، والبنية التحتية المتقدمة. الإمارات تواصل تعزيز تنافسيتها كوجهة أولى للمواهب والاستثمار pic.twitter.com/haWPDPJffV — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) May 23, 2025