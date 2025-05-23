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الرياضة

نهيان بن مبارك يشيد بأداء منتخب الكريكيت والفوز في سلسلة «T20» الدولية

نهيان بن مبارك يشيد بأداء منتخب الكريكيت والفوز في سلسلة «T20» الدولية
23 مايو 2025 11:07

هنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكريكيت، منتخب الإمارات الوطني للرجال بمناسبة فوزه المهم على منتخب بنغلاديش في سلسلة المباريات الدولية الثلاث «T20»، والتي تم تنظيمها على استاد الشارقة للكريكيت.

وأشاد معاليه بالأداء المتميز، الذي قدمه المنتخب الوطني خلال سلسلة المباريات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني، ويُعد محطةً بارزة في مسيرة الكريكيت الإماراتية.

وأعرب عن سعادة اتحاد الإمارات للكريكيت، بالأداء المتميز الذي قدمه منتخبنا الوطني في سلسلة المباريات أمام منتخب بنغلاديش، مشيراً إلى أن الفريق لعب بروح قتالية عالية، وأظهر مستوى فنياً متقدماً طوال المباريات الثلاث، فيما قدم الطاقم الفني دعماً كبيراً كان له دور محوري في تحقيق هذا الفوز المستحق. وهنّأ معاليه كافة أعضاء الفريق، متمنياً لهم التوفيق في الاستحقاقات الدولية المقبلة، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل توفير أفضل المرافق والدعم اللازم لتطوير قدرات لاعبينا الموهوبين، لا سيما في ضوء النجاح المتواصل الذي تحققه الإمارات في فئة «T20»، حيث يمثل الفوز على بنغلاديش فصلاً جديداً ومشرقاً في تاريخ كريكيت الإمارات.

وأكد أن الفوز على منتخبات قوية سبق أن شاركت في اختبارات الكريكيت، مثل أفغانستان ونيوزيلندا، من شأنه أن يعزّز ثقة اللاعبين بأنفسهم ويحفّزهم على تقديم أداء أقوى أمام فرق ذات باع طويل على الساحة العالمية.

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