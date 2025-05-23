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سيف بن زايد يزور «اصنع في الإمارات» بدورته الرابعة

سيف بن زايد يزور «اصنع في الإمارات» بدورته الرابعة
23 مايو 2025 16:28

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، منتدى «اصنع في الإمارات» في دورته الرابعة، والذي أقيم في مركز أدنيك أبوظبي، بتنظيم من مجموعة أدنيك واستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشارك فيه 720 شركة و4,800 منتج ضمن 12 قطاعاً صناعياً، شملت الغذاء، الأدوية، الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة.
وتجوّل سموه في المعرض المصاحب للمنتدى، الذي اختُتم أمس واطّلع على ما تقدمه الشركات والمؤسسات الوطنية والدولية من صناعات في المجالات التقنية والحلول المبتكرة المستندة للذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة والتصنيع، والتطوير العقاري والتي تسهم في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وتنافسيته وقدرته على مواكبة المستقبل.
كما اطلع سموه خلال جولته على عدد من المبادرات والمشاريع الوطنية المبتكرة، التي تعزّز ريادة الإمارات ومدى قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزّز مكانتها في توفير البيئة المحفّزة للابتكار وريادة الأعمال ومواكبة المتغيرات وأحدث اتجاهات السوق العالمية.

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المصدر: وام
اصنع في الإمارات
سيف بن زايد
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