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طقس صحو إلى غائم جزئيا غداً

أبوظبي
23 مايو 2025 17:39

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:24 والمد الثاني عند الساعة 22:58، والجزر الأول عند الساعة 16:18 والجزر الثاني عند الساعة 05:45.
في بحرعمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 07:35 والمد الثاني عند الساعة 18:40، والجزر الأول عند الساعة 12:57 والجزر الثاني عند الساعة 01:45.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة  الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 47 30 75 25
دبي 47 32 70 15
الشارقة 47 25 75 20
عجمان 39 29 85 25
أم القيوين 41 26 85 25
رأس الخيمة 48 23 75 20
الفجيرة 40 29 85 30
العـين 49 31 50 10
ليوا 48 26 50 15
الرويس 47 25 75 20
السلع 45 28 75 20
دلـمـا 40 29 85 30
طنب الكبرى / الصغرى 37 27 85 40
أبو موسى 37 28 85 45.

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المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
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