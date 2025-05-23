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توعية كبار المواطنين في أبوظبي ببرنامج «النقاط المرورية»

توعية كبار المواطنين في أبوظبي ببرنامج «النقاط المرورية»
24 مايو 2025 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

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نفّذت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية في منطقة العين، مبادرة لتوعية كبار المواطنين، لشرح مفهوم النقاط المرورية، تجسيداً لأهداف عام المجتمع 2025، وضمن الاهتمام بتوجيه المزيد من الخدمات لكبار المواطنين، الذين لعبوا دوراً أساسياً في نهضة الإمارة، وتقديراً لجهودهم الرائدة تجاه الوطن.
وأكد العميد أحمد جمعة الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، أن المبادرة تضمنت ورشة عقدت تقديراً للمكانة الكبيرة، التي يحظى بها كبار المواطنين في المجتمع، وبهدف تعزيز الوعي لديهم ببرنامج النقاط المرورية، وفقاً للقرار الوزاري رقم (178) لعام 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، مشيراً إلى أن الإحصائيات تبيّن أن فئة كبار المواطنين هي الأكثر التزاماً بالأنظمة المرورية.
واستعرض المقدم دكتور فايز السبيعي، رئيس قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، أبرز ما تضمنته القوانين المعمول بها والإجراءات المتبعة، بشأن برامج النقاط المرورية، لافتاً إلى برامج النقاط المرورية «التأهيلية للسائقين»، وتشمل برنامجين الأول يتم من خلاله تخفيض 8 نقاط مرورية في حال وجود أقل من 24 نقطة مرورية متراكمة على رخصة القيادة، والثاني مختص باسترجاع رخصة القيادة في حال تجاوز السائق 24 نقطة مرورية من خلال إلحاقه بورشة توعوية وتثقيفية مكثّفة عن كيفية دفع الرسوم المقررة.

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