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نظمتها «بلدية رأس الخيمة».. جلسة حوارية لشركات المقاولات لتعزيز التطوير العمراني المستدام

نظمتها «بلدية رأس الخيمة».. جلسة حوارية لشركات المقاولات لتعزيز التطوير العمراني المستدام
24 مايو 2025 01:45

رأس الخيمة (الاتحاد)

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نظّمت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة بقطاع التطوير العمراني جلسة حوارية استهدفت شركات المقاولات العاملة في قطاع البناء، بهدف تعزيز الحوار البناء وتبادل الرؤى حول سبُل تطوير المشاريع الإنشائية ومواجهة التحديات، وذلك انسجاماً مع رؤية الإمارة الرامية إلى ترسيخ مكانتها وجهةً عمرانيةً حديثةً ومستدامةً.
وشهدت الجلسة التي حضرها عدد من شركات المقاولات مناقشات حول آليات تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تعزيز الابتكار في تصميم وتنفيذ المشاريع، بما يواكب المعايير العالمية، ويدعم التنافسية في بيئة الأعمال.
كما سلط المشاركون الضوء على أبرز التحديات الفنية والتنظيمية.

شركات المقاولات
الإمارات
بلدية رأس الخيمة
رأس الخيمة
التطوير العمراني
قطاع البناء
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