تنظمها «إسلامية دبي».. جلسة إفتاء افتراضية حول أحكام الحج

دبي (الاتحاد)

تنظّم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، جلسة إفتاء افتراضية بعنوان «أحكام الحج والعشر الأوائل من ذي الحجة»، وذلك الثلاثاء 27 مايو الجاري، بالتعاون مع مركز الهدى لتحفيظ القرآن الكريم، وذلك في إطار جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز الوعي الديني ونشر الثقافة الشرعية، وتنفيذاً لاستعداداتها لموسم الحج.

ويقدّم الجلسة فضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير المفتين في الدائرة، بإدارة الدكتورة زهرة محمد الجابري، وتُعقد عن بُعد عبر منصة «زووم»، بهدف تمكين الفئة المستهدفة من المشاركة، لا سيما النساء وموظفات الدائرة.

وتتناول الجلسة أبرز الأحكام الشرعية المتعلّقة بأداء مناسك الحج، وفضائل العشر من ذي الحجة، كما تتيح للمشاركات طرح استفساراتهن للحصول على إجابات موثوقة من مصدر شرعي معتمد، وفقاً للكتاب والسنة. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة البرامج التوعوية، التي تنظمها الدائرة انطلاقاً من رسالتها الدينية والمجتمعية، وحرصها على ترسيخ القيم الإسلامية ونشر الاعتدال والوسطية.