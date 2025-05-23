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50 مليون درهم من «بيور هيلث» لحملة «وقف الحياة»

50 مليون درهم من «بيور هيلث» لحملة «وقف الحياة»
24 مايو 2025 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

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قدمت «بيور هيلث» -أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط- 50 مليون درهم لحملة «وقف الحياة» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي» بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، تحت شعار «معك للحياة».
وتأتي مساهمة مجموعة «بيور هيلث» في حملة وقف الحياة، في سياق التفاعل المجتمعي الكبير مع الحملة، من أفراد ومؤسسات وشركات ورجال أعمال، لتمكينها من تحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية لخدمة المجتمع، وتعزيز استدامة الخدمات الصحية للمصابين بالأمراض المزمنة، وذلك في إطار تفعيل روح العطاء والتضامن التي يجسّدها «عام المجتمع 2025»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «يداً بيد».
وقال فرحان ملك، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «بيورهيلث»: تشكّل حملة «وقف الحياة» خطوة جوهرية في مسيرة دولة الإمارات المتواصلة في مجالات العمل الخيري والإنساني. ولا شك بأنها حافز قوي يحثنا جميعاً على تحقيق هدف مشترك يتمثل في توفير رعاية صحية عالية الجودة للمصابين بالأمراض المزمنة، بما يعزّز رفاههم وعافيتهم.
وأضاف: نسترشد في «بيورهيلث» بإيمان راسخ بأهمية تلاحم المجتمع والنهوض به. ومن هذا المنطلق، نفخر بالشراكة مع دائرة الصحة – أبوظبي وأوقاف أبوظبي في دعم هذه المبادرة النبيلة، التي من شأنها أن تُحدث أثراً إيجابياً على المدى الطويل في حياة العديد من الأفراد في مجتمعنا.

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