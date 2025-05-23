«تريندز» يفتتح مكتبه الافتراضي في المملكة البلجيكية

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن جولته البحثية في المملكة البلجيكية، ومن تحت قبة البرلمان الأوروبي، افتتح مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مكتبه الافتراضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي يأتي في إطار رؤية المركز لتعزيز حضوره العالمي، وترسيخ دوره في دعم البحث العلمي ومدّ جسور التواصل والتفاعل المعرفي بين الشعوب والمجتمعات.

وحضر تدشين المكتب أنطونيو لوبيز، عضو البرلمان الأوروبي، وشوشانا بيكرمان، مديرة التحالف البرلماني الدولي، والأستاذ الدكتور إميل كونستانتينسكو، رئيس جمهورية رومانيا الأسبق، ومحمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وجمع من أعضاء البرلمان الأوروبي والأكاديميين والخبراء والباحثين.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: إن مكتب «تريندز» الافتراضي في بروكسل سيلعب دوراً استراتيجياً في تعزيز تفاعل المركز مع المؤسسات الأكاديمية والإعلامية ومؤسسات صياغة السياسات في بلجيكا، كما سيعمل المكتب على تعميق التفاعل بين مركز «تريندز» ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وأوساط صياغة السياسات التابعة له، من خلال تنظيم إحاطات افتراضية، ومبادرات بحثية مشتركة، وحوارات بين الخبراء، ونقاشات عامة.