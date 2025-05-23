«الدبلوماسيين المتقاعدين» ينظم لقاء السفراء الجدد المعتمدين لدى الإمارات

أبوظبي (وام)

نظم مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين لقاء للسفراء الجدد المعتمدين لدى الدولة، وذلك بحضور الدكتور سعيد الشامسي رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

وخلال كلمته الترحيبية، أعرب الدكتور سعيد الشامسي، عن اهتمام المجلس بتنظيم مثل هذه الفعاليات، التي تجسّد قيم دولة الإمارات في تعزيز العلاقات والشراكات والتعاون الدولي.

وأكّد على أن هذه اللقاءات تمثل فرصة ثمينة لتعزيز أواصر الصداقة، وتبادل الخبرات، والتعرف على التنوع الثقافي بين الشعوب، مشيراً إلى أن المجلس على استعداد تام لتقديم الدعم والمساندة للسفراء الجدد في نجاح مسيرتهم الدبلوماسية وتسهيل مهامهم.