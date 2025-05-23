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علوم الدار

صقر غباش: القضية البيئية أصبحت جزءاً من معادلة الاستقرار العالمي

صقر غباش متحدثاً في مؤتمر نيفسكي للبيئة (وام)
24 مايو 2025 01:45

سانت بطرسبرغ (وام)

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أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن القضية البيئية أصبحت جزءاً أساسياً من معادلة الاستقرار العالمي ومستقبل الإنسان. 
جاء ذلك، في كلمة معاليه خلال مشاركته في الدورة الـ11 لمؤتمر نيفسكي للبيئة، المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بحضور معالي فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، ورؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات إقليمية ودولية وخبراء في الشأن البيئي. 
وأكد معالي صقر غباش، أن العالم يقف اليوم على عتبة تحول تاريخي متسارع، بلغ فيه الإنسان ذروة قدراته في الابتكار والإبداع، مدفوعاً بثورة علمية وتكنولوجية يتصدرها الذكاء الاصطناعي، واصفاً إياه بـ«العقل الجديد الذي يعيد رسم ملامح المستقبل». 
ولفت معاليه إلى أن هذا التقدم أفرز تحديات جدية تفرض مسؤولية مضاعفة لإعادة صياغة التوازن بين النمو والاستدامة، وبين الإنسان والبيئة، وبين التكنولوجيا والبيئة، للتمكن من تحديد الغاية الإنسانية من وراء هذا التحول المتسارع.
وفي هذا السياق، أشار معاليه إلى مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله : «إنه لوقت حرج لكوكبنا، وبما أننا لا نملك إلا أرضاً واحدة، فمن الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي من خلال النظر إليه باعتباره فرصة للابتكار، وإيجاد الحلول، وتنويع الاقتصاد».

صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
سانت بطرسبرغ
روسيا
البيئة
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