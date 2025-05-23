«نيويورك أبوظبي» تحتفي بخريجي دفعة 2025

أبوظبي (وام)

احتفلت جامعة نيويورك أبوظبي، بتخريج دفعة عام 2025 من طلابها، التي تضم 530 طالباً وطالبة يمثلون أكثر من 85 دولة، حيث تعد هذه الدفعة من الخريجين الأكبر منذ تأسيس الجامعة في عام 2011.

حضر الحفل، عدد من المسؤولين وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية في الجامعة، منهم إيفان تشيسلر، رئيس مجلس أمناء جامعة نيويورك أبوظبي، وريما المقرب، عضو مجلس أمناء جامعة نيويورك أبوظبي، وليندا ميلز رئيسة جامعة نيويورك أبوظبي.

وشهد الحدث، مشاركة أندرو فويستل، رائد الفضاء السابق في وكالة الفضاء الوطنية الأميركية وعالم الجيوفيزياء، الذي أكد خلال كلمة رئيسة للخريجين، على ضرورة العمل بجد من أجل تحقيق أهدافهم واستثمار الفرص المتاحة كافة.

من جانبه، أشاد فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، بخريجي الجامعة الذين نجحوا على مدار مسيرتهم الدراسية في تقديم أفكار وحلول مبتكرة للعديد من التحديات وحققوا إنجازات لافتة على مدار مسيرتهم.

وتميز طلاب دفعة 2025 خلال سنواتهم الدراسية الأربع، بتفوقهم في الأنشطة الأكاديمية والاجتماعية، حيث شاركوا في أندية طلابية ومجموعات رياضية، ونجحوا في إقامة علاقات طيبة مع مجتمع أبوظبي.

وحصل 88 % من الخريجين، على تدريب داخلي واحد على الأقل خلال مسيرتهم الأكاديمية في مؤسسات إقليمية رائدة.

بينما يعتزم عدد من الخريجين مواصلة دراساتهم العليا، بعد قبولهم في أرقى الجامعات العالمية، ومنها كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، وجامعة هارفارد، وجامعة إمبيريال كوليج في لندن، وجامعة لندن لإدارة الأعمال، وجامعة أكسفورد، فقد تلقى عدد من الخريجين عروض عمل من كبرى الشركات المحلية والعالمية، ومنها مجلس أبوظبي للاستثمار، وأمازون، ودائرة الثقافة والسياحة، وميتا، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

وتتمحور رؤية جامعة نيويورك أبوظبي، التي تأسست في عام 2011، حول الارتقاء إلى مصاف أبرز الجامعات البحثية على مستوى العالم، ومواجهة أبرز التحديات المحلية والعالمية.