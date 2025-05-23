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علوم الدار

«نسائية دبي» تختتم البرنامج التأهيلي لأخصائي مجموعات الدعم

صورة جماعية للمتدربين في البرنامج (من المصدر)
24 مايو 2025 01:45

دبي (الاتحاد)

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اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي، بالتعاون مع أكاديمية الابتكار العالي «Higher Innovation»، البرنامج التأهيلي لأخصائي مجموعات الدعم، وذلك في إطار جهود تمكين الأسرة وبناء قدراتها ومهاراتها الحياتية بما يؤهلها لأداء أدوارها في بناء مجتمع متماسك سعيد.
ركز البرنامج، على تعزيز قدرات الأخصائيين لتقديم الدعم النفسي لمشاركين بالمجموعات في محاولة لاستحداث بعض الممارسات والأساليب الحديثة والمبتكرة في التنفيذ والتمكين وزيادة القيمة التي يوليها الأفراد والمجتمعات المحلية والحكومات، للصحة النفسية ومطابقة هذه القيمة مع التزام جميع الجهات صاحبة المصلحة ومشاركتها واستثماراتها في جميع القطاعات المعنية.
يؤهل البرنامج المتدربين لاجتياز اختبارات جامعة عين شمس كأخصائي مجموعات دعم وقدم نخبة من المتخصصين والمتخصصات من ذوي التميز العلمي والبحثي في مجال الدعم النفسي والسلوكي، وضم عدداً من الورش التخصصية.

نسائية دبي
دبي
الإمارات
جمعية النهضة النسائية
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