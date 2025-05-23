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علوم الدار

«الوطني» و«الصداقة البرلمانية التركية الإماراتية» يبحثان التعاون البرلماني

طارق الطاير وعبدالقادر أمين في صورة مع عدد من أعضاء اللجنة بحضور السفير التركي (وام)
24 مايو 2025 01:45

دبي (وام)

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استقبل الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة بدبي أمس، عبدالقادر أمين أونن، نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإماراتية في مجلس الأمة الكبير بالجمهورية التركية، وجرى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية.
حضر اللقاء كل من: أحمد مير هاشم خوري، وسمية عبدالله السويدي، وماجد محمد المزروعي، أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ولطف الله كوكطاش، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة.
في بداية اللقاء، رحّب الدكتور طارق الطاير بالوفد التركي، وأكد على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا، التي تشهد نمواً متسارعاً وتطوراً ملموساً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس الرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأكثر شمولاً.
وأكد الجانبان، أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك عبر تفعيل دور لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الكبير في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم توجهات حكومتي البلدين الصديقين.
وأشار الطاير، إلى حرص حكومتي البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وفي القطاعات ذات الأولوية.
من جانبه، أكد عبدالقادر أونن، نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإماراتية، على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية تركيا ودولة الإمارات.

التعاون البرلماني
الإمارات
تركيا
الإمارات وتركيا
المجلس الوطني الاتحادي
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