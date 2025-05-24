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علوم الدار

طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غدا

أبوظبي
24 مايو 2025 17:21

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها، جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:41، والمد الثاني عند الساعة 23:35، والجزر الأول عند الساعة 17:04 والجزر الثاني عند الساعة 06:34.
وفي بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 08:34، والمد الثاني عند الساعة 19:25، والجزر الأول عند الساعة 13:59، والجزر الثاني عند الساعة 02:28.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 47 28 70 25
دبي 44 32 75 20
الشارقة 45 25 85 25
عجمان 42 29 85 25
أم القيوين 44 26 85 20
رأس الخيمة 45 23 75 20
الفجيرة 40 29 80 30
العـين 47 31 60 10
ليوا 48 26 50 10
الرويس 43 25 70 20
السلع 40 28 65 15
دلـمـا 40 29 80 25
طنب الكبرى / الصغرى 39 27 85 35
أبو موسى 39 28 85 35.

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المصدر: وام
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