«بلدية العين» تعيد تأهيل حديقة غنيمة المركزية

إيهاب الرفاعي (العين)

أنجزت بلدية العين تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل وافتتاح حديقة غنيمة المركزية، لتوفير مساحة من المسطحات الخضراء يستمتع بها الكبار والصغار على امتداد 26 ألف متر مربع، وتتضمن الحديقة ملاعب لكرة القدم والتنس وكرة الطائرة وطاولات للعب الشطرنج، بما يتناسب مع جميع أفراد المجتمع.

ويعزز وجود الحديقة وسط الأحياء السكنية الترابط بالجيران والأصدقاء، وتم إعداد مناطق الألعاب وفق اشتراطات السلامة العامة، وتشجع المرافق الموجودة في الحديقة على ممارسة مختلف الألعاب والرياضات المتنوعة وسط الطبيعة الساحرة.

وتقوم بلدية مدينة العين بشكل دوري بإنشاء مناطق ألعاب في المناطق السكنية، وذلك لتلبية متطلبات المجتمع في إيجاد متنفس لسكان كل منطقة وكل حي وتوفير ملتقى اجتماعي وترفيهي ورياضي لأفراد المجتمع من جميع الفئات.

وما زالت بلدية مدينة العين مستمرة في التطوير وتوفير متطلبات المجتمع الترفيهية والرياضية والاجتماعية بشكل دوري وفعال ومستمر لراحة ورضى المجتمع في مدينة العين حيث تقوم حالياً بتنفيذ مشروع صيانة وتعهيد الحدائق والزراعات التجميلية لمنطقتي الهير وسويحان.

يتضمن المشروع صيانة الحدائق العامة والمصغرة بما يتناسب مع استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تقديم الخدمات الموجهة للمتعاملين بكفاءة مع تحسين المظهر العام للمدينة، ما يسهم في رفع مؤشر رضا السكان عن جودة الحدائق والمرافق الترفيهية ومؤشر رضا المجتمع عن البيئة المعيشية المحيطة.

مرافق مستدامة

يهدف المشروع إلى توفير بنية تحتية ومرافق مستدامة تلبي احتياجات المجتمع، بما يحافظ على الأصول الزراعية وغير الزراعية ويحسّن من المظهر الجمالي عبر تطبيق أعلى معايير الجودة مع زيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء.

ويشمل المشروع تأهيل الملاعب من خلال تغيير المقاعد والأرضيات وفي الحدائق العامة سيتم تأهيل أعمدة الإنارة وتغيير العشب الصناعي، إلى جانب صيانة وتجميل الحدائق العامة والمصغرة والملاعب والمماشي الموجودة في نطاق القطاع الشمالي من مدينة العين.

وتتوزع عمليات الصيانة للمشروع على كل من حديقة الهير، حديقة الشويب، حديقة الفقع، حديقة ناهل وواحة الهير ومنتزه الهير الترفيهي والحدائق المصغرة في الأحياء السكنية.