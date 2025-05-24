الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة الخيرية» تدعو للتبرع بأضاحي العيد داخل الدولة

«الشارقة الخيرية» تدعو للتبرع بأضاحي العيد داخل الدولة
25 مايو 2025 01:05

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سالم القاسمي يشهد حفل التخريج الثالث لأكاديمية الشارقة للتعليم
425 عملية تنظير في مستشفى الكويت بالشارقة

دعت جمعية الشارقة الخيرية المحسنين وأفراد المجتمع إلى المساهمة في مشروع أضاحي العيد داخل الدولة، وذلك بتكلفة قدرها 650 درهماً فقط للأضحية الواحدة، تُخصص لتوزيع اللحوم على الأسر المتعففة داخل الدولة.
وقال محمد إبراهيم بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بالجمعية، إن مشروع الأضاحي من المبادرات الأساسية في حملة عيد الأضحى المبارك، ويهدف إلى إدخال البهجة على قلوب الأسر المحتاجة في هذه المناسبة المباركة، بما يعكس قيم التراحم والتكافل التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات. وأضاف أن الجمعية خصصت هذا العام جزءاً كبيراً من مخصصات الحملة لتوفير الأضاحي داخل الدولة.
وأشار ابن نصار إلى أن تكلفة الأضحية تم احتسابها بعناية، بما يتناسب مع إمكانيات الجمهور، مؤكداً أن التبرع بمبلغ 650 درهماً فقط كفيل بإيصال لحوم الأضاحي إلى مستحقيها.
كما أوضح أن الجمعية وفّرت قنوات متنوعة للتبرع تشمل الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، والرسائل النصية، إلى جانب إمكانية التبرع المباشر في مقرات وفروع الجمعية، داعياً إلى المبادرة بالتبرع قبل حلول العيد لتأمين الكميات المستهدفة وتنفيذ المشروع في موعده الشرعي.

الأضاحي
عيد الأضحى
اللحوم
الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
آخر الأخبار
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
الرياضة
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
اليوم 11:46
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
الرياضة
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
اليوم 11:41
تحدي القراءة العربي يتوج محمد أحمد الحسانين بطلاً لدورته التاسعة على مستوى الأزهر الشريف
علوم الدار
تحدي القراءة العربي يتوج محمد أحمد الحسانين بطلاً لدورته التاسعة على مستوى الأزهر الشريف
اليوم 11:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©