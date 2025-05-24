«الشارقة الخيرية» تدعو للتبرع بأضاحي العيد داخل الدولة

الشارقة (الاتحاد)

دعت جمعية الشارقة الخيرية المحسنين وأفراد المجتمع إلى المساهمة في مشروع أضاحي العيد داخل الدولة، وذلك بتكلفة قدرها 650 درهماً فقط للأضحية الواحدة، تُخصص لتوزيع اللحوم على الأسر المتعففة داخل الدولة.

وقال محمد إبراهيم بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بالجمعية، إن مشروع الأضاحي من المبادرات الأساسية في حملة عيد الأضحى المبارك، ويهدف إلى إدخال البهجة على قلوب الأسر المحتاجة في هذه المناسبة المباركة، بما يعكس قيم التراحم والتكافل التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات. وأضاف أن الجمعية خصصت هذا العام جزءاً كبيراً من مخصصات الحملة لتوفير الأضاحي داخل الدولة.

وأشار ابن نصار إلى أن تكلفة الأضحية تم احتسابها بعناية، بما يتناسب مع إمكانيات الجمهور، مؤكداً أن التبرع بمبلغ 650 درهماً فقط كفيل بإيصال لحوم الأضاحي إلى مستحقيها.

كما أوضح أن الجمعية وفّرت قنوات متنوعة للتبرع تشمل الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، والرسائل النصية، إلى جانب إمكانية التبرع المباشر في مقرات وفروع الجمعية، داعياً إلى المبادرة بالتبرع قبل حلول العيد لتأمين الكميات المستهدفة وتنفيذ المشروع في موعده الشرعي.