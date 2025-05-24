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علوم الدار

شوارع أبوظبي تزدان احتفاءً بعيد الأضحى

المجسمات تشكل لوحات ضوئية متناسقة تجسّد روحانيات العيد (تصوير: مصطفى رضا)
25 مايو 2025 01:05

هالة الخياط (أبوظبي)

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باشرت بلدية مدينة أبوظبي تركيب آلاف القطع والتشكيلات والمجسّمات الهندسية والستائر والشرائط المضيئة المعلقة، بين أعمدة الإنارة في العديد من المناطق، داخل جزيرة أبوظبي، والمدن الخارجية، الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية ومراكزها الفرعية، احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، وإدخال البهجة والسرور على قلوب أفراد المجتمع ومشاركتهم احتفالاتهم بهذه المناسبة الجليلة.
وقامت فرق البلدية بتركيب آلاف القطع والمجسمات المضيئة على أعمدة الإنارة، والمجسمات ثلاثية الأبعاد (3D)، بالإضافة إلى وحدات الإنارة الوميضية، حيث تتميز الإضاءة بالألوان الأساسية (الأبيض، الذهبي، الأصفر، الأزرق السماوي)، لتشكل المجسمات لوحات ضوئية متناسقة تجسّد روحانيات العيد، وما يمثل لدى أفراد المجتمع.
وتضمّنت تصاميم المجسمات العديد من الأفكار الإبداعية، حيث جاءت مستوحاة من الورود والزهور والطبيعة، خصوصاً القطع المضيئة التي يتميز بها كورنيش أبوظبي من تشكيلات الورود والمزهريات الخاصة بها، والستائر المعلقة المضيئة المدموجة بأشكال هندسية.
كما تمت إضافة تصميمات أغصان وأوراق الأشجار والزهور إلى معظم التشكيلات المضيئة بشكل متناسق، لتظهر بطابع فني أنيق، يتماشى مع المناسبة الجليلة والنهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي.
وحملت التشكيلات واللوحات المضيئة المستخدمة في الزينة عبارات وكلمات المعايدة المتعارف عليها بين أفراد المجتمع الإماراتي، مثل: «عيدكم مبارك»، «كل عام وأنتم بخير»، «عساكم من عواده»، «ينعاد عليكم بالخير»، «من العايدين والغانمين»، «من العايدين والسالمين»، وغيرها.
إلى ذلك، حرصت بلدية مدينة أبوظبي على أن تكون التشكيلات واللوحات الضوئية متناسقة وذات أحجام مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، حتى تكون آمنة لمستخدمي الطرق من السيارات والمشاة، بالإضافة إلى أنها مصنعة من مواد صديقة للبيئة، وذات جودة عالية من جهة العزل ومقاومة العوامل والتغيرات الجوية.

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