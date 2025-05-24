الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ربع مليون زائر لجناح الدولة في «إكسبو أوساكا»

سلطان النيادي خلال زيارته جناح الإمارات في «إكسبو أوساكا» (من المصدر)
25 مايو 2025 01:05

أوساكا- اليابان (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
الشيخة فاطمة بنت مبارك تدعم حملة «وقف الحياة» بمبلغ 172 مليون درهم

استقطب جناح دولة الإمارات في «إكسبو أوساكا» ربع مليون زائر في أول عشرة أيام من المعرض مع توقعات بوصول العدد إلى مليون زائر قريباً، وفقاً لبيانات صادرة عن الجناح الذي زاره، أمس، معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ورائد الفضاء الإماراتي. وتجول معاليه رفقة شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة فوق العادة لدى اليابان والمفوض العام لجناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» في الجناح.
واطلع على التجربة التفاعلية متعددة الحواس التي يقدمها جناح دولة الإمارات، وتروي قصة الدولة بمضامينها الإنسانية العميقة وتحولاتها الاستثنائية القائمة على قيم أصيلة متجذرة، وتسرد التجربة إنجازات رواد حقيقيين يسهمون في رسم ملامح مستقبل الدولة، بمن فيهم مستكشفو الفضاء، ومحفزو الرعاية الصحية وأمناء الاستدامة، لتتوج التجربة بعرض تركيبي وثائقي، يحمل عنوان «الإرث المنسوج»، ويستعرض رحلة بصرية تحاكي نبض الحياة المعاصرة في دولة الإمارات.
وشكل قسم «مستكشفي الفضاء» أحد أبرز محطات الجولة، حيث يسلط الضوء على معالي الدكتور سلطان النيادي، باعتباره أحد «الحالمين المنجزين» الذين يحتفي بهم الجناح، ويكرم هذا القسم نماذج إماراتية تركت بصمة ملموسة عالمياً.

سلطان النيادي
جناح الإمارات
اليابان
إكسبو
أوساكا
الإمارات
آخر الأخبار
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
الرياضة
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
اليوم 11:46
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
الرياضة
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
اليوم 11:41
تحدي القراءة العربي يتوج محمد أحمد الحسانين بطلاً لدورته التاسعة على مستوى الأزهر الشريف
علوم الدار
تحدي القراءة العربي يتوج محمد أحمد الحسانين بطلاً لدورته التاسعة على مستوى الأزهر الشريف
اليوم 11:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©