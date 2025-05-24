ربع مليون زائر لجناح الدولة في «إكسبو أوساكا»

أوساكا- اليابان (وام)

استقطب جناح دولة الإمارات في «إكسبو أوساكا» ربع مليون زائر في أول عشرة أيام من المعرض مع توقعات بوصول العدد إلى مليون زائر قريباً، وفقاً لبيانات صادرة عن الجناح الذي زاره، أمس، معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ورائد الفضاء الإماراتي. وتجول معاليه رفقة شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة فوق العادة لدى اليابان والمفوض العام لجناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» في الجناح.

واطلع على التجربة التفاعلية متعددة الحواس التي يقدمها جناح دولة الإمارات، وتروي قصة الدولة بمضامينها الإنسانية العميقة وتحولاتها الاستثنائية القائمة على قيم أصيلة متجذرة، وتسرد التجربة إنجازات رواد حقيقيين يسهمون في رسم ملامح مستقبل الدولة، بمن فيهم مستكشفو الفضاء، ومحفزو الرعاية الصحية وأمناء الاستدامة، لتتوج التجربة بعرض تركيبي وثائقي، يحمل عنوان «الإرث المنسوج»، ويستعرض رحلة بصرية تحاكي نبض الحياة المعاصرة في دولة الإمارات.

وشكل قسم «مستكشفي الفضاء» أحد أبرز محطات الجولة، حيث يسلط الضوء على معالي الدكتور سلطان النيادي، باعتباره أحد «الحالمين المنجزين» الذين يحتفي بهم الجناح، ويكرم هذا القسم نماذج إماراتية تركت بصمة ملموسة عالمياً.