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علوم الدار

بحضور عمار النعيمي.. اتفاقيات تعاون بين دوائر عجمان ونظيراتها الصينية

«حرة عجمان» وليانغجيانغ الصينية تتعاونان لتعزيز الاستثمار (وام)
25 مايو 2025 01:05

عجمان (وام)

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بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وقع عدد من الدوائر والمؤسسات المحلية في عجمان اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع نظيراتها الصينية، حيث وقعت غرفة عجمان مذكرة تفاهم مع مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، لجنة تشونغتشينغ. 
كما وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مذكرة تفاهم مع لجنة بلدية تشونغتشينغ للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات ولجنة التجارة البلدية في تشونغتشينغ، بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز الاستثمارات الثنائية والترويج المشترك للمشاريع الاستراتيجية، وذلك خلال زيارة وفد حكومة عجمان إلى تشونغتشينغ الصينية لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات التنموية والاقتصادية المختلفة.
حضر مراسم التوقيع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي حسين الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من كبار المسؤولين من دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.
كما وقعت غرفة عجمان مذكرة تفاهم مع مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية لجنة تشونغتشينغ.
وحضر مراسم التوقيع عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان.
 كما وقعت دائرة الميناء والجمارك بعجمان، مذكرة تفاهم مع مكتب الميناء واللوجستيات لحكومة بلدية تشونغتشينغ الصينية، وذلك بهدف تنمية وتعزيز التعاون في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية بين الجانبين. وتم توقيع المذكرة في إطار فعاليات مؤتمر الصين «تشونغتشينغ» والإمارات لتعزيز التجارة والاستثمار.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام للتعاون في مجالات الموانئ البحرية واللوجستيات، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تبادل الخبرات وتعزيز الأداء وتطوير الخدمات الداعمة للتنمية المستدامة.
 ومن جانبه، أكد عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في إمارة عجمان، أن التعاون مع جمهورية الصين الشعبية يشكل دعامة أساسية لجهود «الهيئة» في تحديث قطاع النقل وتطوير مشاريع البنية التحتية الذكية، ضمن رؤية تنموية مستدامة تعتمد على التقنيات الحديثة والشراكات الاستراتيجية.
وقال لوتاه، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الصين «تشونغتشينغ» والإمارات لتعزيز التجارة والاستثمار، الذي عقد في مدينة تشونغتشينغ الصينية، إن «الهيئة» نجحت على مدار العقدين الماضيين في تنفيذ سلسلة من المشاريع المشتركة مع الشركاء في الصين، شملت توريد وتشغيل الحافلات، وتطوير الأنظمة الذكية، وإطلاق تجارب رائدة في مجال المركبات ذاتية القيادة.

عمار النعيمي
تشونغتشينغ
الصين
عمار بن حميد النعيمي
عجمان
ولي عهد عجمان
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