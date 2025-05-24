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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الأحبابي والمنصوري في العين

نهيان بن مبارك خلال حضوره أفراح الأحبابي والمنصوري في العين (وام)
25 مايو 2025 01:05

العين (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه مبارك سحمي الأحبابي، بمناسبة زفاف نجله «عبدالله» على كريمة خليفة سيف المنصوري.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الخبيصي، جمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العروسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.
وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.
من جانبهم، عبّر ذوو العروسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.

نهيان بن مبارك
العين
أفراح الأحبابي
أفراح المنصوري
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