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علوم الدار

«صيدلية العين» تسهم في حملة «وقف الحياة»

صيدلية العين (وام)
25 مايو 2025 01:05

أبوظبي (وام)

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أعلنت مجموعة «صيدلية العين»، وقف فرعها في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين دعماً لحملة «وقف الحياة»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي» تحت شعار «معك للحياة». وتأتي المساهمة ضمن التجاوب المجتمعي الكبير من أفراد ومؤسسات المجتمع مع حملة «وقف الحياة»، لتوفير تمويل مستدام لمساعدة أصحاب الأمراض المزمنة من الفئات الأكثر احتياجاً. وتسعى الحملة إلى جمعِ إسهاماتٍ لإنشاءِ وقفٍ تغطّي استثماراته نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة، إضافةً إلى استثمار أموال الوقف للإسهام في تطوير الخدمات الصحية، وتوفير الأدوية والدعم النفسي للمرضى.
وقال الدكتور زياد أمير صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صيدلية العين»، إن المجموعة تؤمن بأن دعم المبادرات الصحية المستدامة واجب وطني وإنساني، وإنها تتشرف بأن تكون جزءاً من حملة «وقف الحياة» من خلال وقف فرعها في استاد هزاع بن زايد دعماً للحملة في علاج المصابين بالأمراض المزمنة من أصحاب الدخل المحدود. وأضاف أن مشاركة المجموعة في هذه الحملة المباركة تجسد القيم الإنسانية الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، كما تعكس روح التضامن والعطاء التي تميّز أبناء هذا الوطن. 

أوقاف أبوظبي
وقف الحياة
مجموعة صيدلية العين
العين
مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر
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