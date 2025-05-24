«الناصر القابضة» تساهم في حملة «وقف الحياة» بـ5 ملايين درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الناصر القابضة عن مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم في حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي» تحت شعار «معك للحياة».

وتجسد المساهمات التي تتلقاها حملة «وقف الحياة»، من الأفراد والمؤسسات ورجال الأعمال، إدراك أبناء مجتمع الإمارات لأهمية هذا الوقف كاستثمار طويل الأجل في صحة المجتمع ولاسيما المصابين بالأمراض المزمنة، وأنه يعزز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة التحديات المستقبلية، بما يساهم في ترسيخ قيم البذل والعطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع دون مقابل.

وقال عبدالله ناصر حويليل المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة الناصر القابضة، «إن حملة (وقف الحياة) مبادرة كريمة تجسد حرص دولتنا على حشد الموارد والإمكانات لتوفير رعاية صحية مستدامة لكافة أفراد المجتمع، ودعم المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، وتمكين المصابين بأمراض مزمنة من الحصول على ما يحتاجونه من دواء ومتابعة دائمة، وهو ما يتجلى في هذه الحملة الجديدة التي تمثل محطة نوعية في مسيرة العطاء الراسخة في دولة الإمارات منذ فجر التأسيس».

وأضاف: «نتشرف بالانضمام إلى قائمة المساهمين في هذه الحملة المباركة، بما يعبر عن التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية، وسعينا لمساندة كل جهد خيري وإنساني يستهدف دعم المصابين بأمراض مزمنة، ومساعدتهم حتى يتماثلوا للشفاء، ونثق في أن هذا الوقف سيكون نافذة أمل لكل مريض، وسيحقق مستهدفاته النبيلة استناداً إلى منهجية العمل والرؤى الواضحة للقائمين على الحملة، وتكاتف أبناء مجتمعنا، وتنافسهم على فعل الخير».