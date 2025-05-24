افتتاح متحف الرياضة العسكرية وتكريم رموزها

أبوظبي (وام)

تحت رعاية اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، تم افتتاح متحف الرياضة العسكرية بمركز التربية الرياضية العسكري في أبوظبي، والذي يخلّد تاريخ الرياضة في القوات المسلحة، ويبرز دورها في تعزيز الجاهزية البدنية والروح القتالية.

تضمّن الحدث تكريم عدد من الضباط وضباط الصف الذين أسهموا في تطوير مسيرة الرياضة العسكرية، عرفاناً بعطائهم وتفانيهم، بالإضافة إلى تكريم شخصيات رياضية راحلة تركت إرثاً مشرفاً في هذا المجال.

وفي ختام الحفل، سجل اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، راعي الحفل، كلمة في سجل الزوار أشار فيها إلى أن المتحف يعتبر إضافة مهمة في سجل المتاحف العسكرية، وسيسهم في إبراز الإرث الرياضي العسكري، ويعد شاهداً على تاريخ مشرف لقصص الإنجازات الرياضية العسكرية، وتجسيداً حياً لقيم أبطال سخروا قواهم الجسدية والعقلية لرفعة هذا الوطن بشكل عام، والقوات المسلحة بشكل خاص، ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

وقُدّمت هدية تذكارية لراعي الحفل، تقديراً لحضوره ودعمه المستمر للرياضة العسكرية.