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علوم الدار

الحرس الوطني ينفذ إجلاء طبيا لمصاب في جبال رأس الخيمة

الحرس الوطني ينفذ إجلاء طبيا لمصاب في جبال رأس الخيمة
24 مايو 2025 22:46

تمكّن المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، وبالتعاون مع شرطة رأس الخيمة، اليوم السبت، من تنفيذ عملية إجلاء طبي لمصاب في العقد السابع من العمر، كان يعاني من إعياء شديد نتيجة الإرهاق وارتفاع درجة الحرارة.
وقال الحرس الوطني، في حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "فور تلقي البلاغ، تم تحديد موقعه الذي يتعذّر الوصول إليه براً، ونُقل باستخدام طائرة البحث والإنقاذ إلى أحد مستشفيات الدولة لتلقي العلاج اللازم". 
ودعت قيادة الحرس الوطني وشرطة رأس الخيمة مرتادي المناطق الجبلية إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة، واتباع التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامتهم. كما حثّ الحرس الوطني الجمهور على الاتصال بخط طوارئ البحث والإنقاذ (995) للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتطلب المساعدة أو التدخل.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحرس الوطني
المركز الوطني للبحث والإنقاذ
إجلاء
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