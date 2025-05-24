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علوم الدار

عبدالعزيز بن حميد يطلق تقرير عجمان الاقتصادي لعام 2025

عبدالعزيز بن حميد خلال إطلاق تقرير عجمان الاقتصادي (وام)
25 مايو 2025 01:05

تشونغتشينغ (وام)

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بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أطلق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، تقرير عجمان الاقتصادي لعام 2025، المعد بتعاون بين المجلس التنفيذي بعجمان ومجموعة إكسفورد للأعمال، الذي يسلط الضوء على مقومات النمو الاقتصادي للإمارة، ومسارات التحول الطموحة نحو اقتصاد متنوع ومستدام ضمن رؤية عجمان 2030.
ويكشف التقرير، الذي عرض ضمن فعاليات مؤتمر الترويج للاستثمار والتجارة بين الصين «تشونغتشينغ» والإمارات، عن توجهات اقتصادية طموحة لإمارة عجمان، ترتكز على أسس قوية من التنويع الاقتصادي، وتبني التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030. ويظهر التقرير كيف تمضي الإمارة بخطوات ثابتة لترسيخ مكانتها وجهة استثمارية جاذبة ومركزاً حيوياً للأعمال بالمنطقة، مع التركيز على القطاعات غير النفطية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة.

عبدالعزيز بن حميد
عبدالعزيز بن حميد النعيمي
عجمان
عمار بن حميد النعيمي
ولي عهد عجمان
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