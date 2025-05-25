شرطة أبوظبي تتعامل مع حريق في مستودع بمصفح الصناعية

أكدت شرطة أبوظبي أنها تواصل وهيئة أبوظبي للدفاع المدني التعامل مع حريق اندلع في مستودع في منطقة مصفح الصناعية.

وأوضحت شرطة أبوظبي، أنه تم تأمين الموقع حول الحريق وإخلاء المنطقة المحيطة حفاظاً على السلامة العامة.

وكانت فِرق ⁧شرطة أبوظبي⁩ وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أعلنت أنها تتعامل مع حريق اندلع صباح اليوم الأحد في مستودع في منطقة مصفح الصناعية.

وأكدت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.