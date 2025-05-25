شرطة أبوظبي تحذر من خطورة ترك الأطفال في المركبات عند ارتفاع درجات الحرارة

حذرت شرطة أبوظبي السائقين وخصوصًا الأسر من حوادث اختناق الأطفال داخل المركبات، وهم بمفردهم خاصة خلال فترة ارتفاع درجات حرارة الطقس، ودعت إلى تعزيز الحماية للأطفال وشددت على ضرورة عدم نسيانهم داخل المركبات وخاصة في هذه الأجواء الصيفية أو تركهم بمفردهم أثناء التسوق أو لأي سبب آخر حيث يعتبر دور الأسرة حيويًا في هذا الإطار، متمنية عدم وقوع مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها الأبرياء.



وأشارت إلى أن ترك الأطفال في المركبات قد يتسبب في وفاتهم أو تعريضهم للاختناق نتيجة عبث الأطفال بمفتاح المركبة وإغلاقها مما يؤدي إلى نقص الأوكسجين وارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة أو تحريكها جراء العبث بناقل الحركة ووقوع حادث أو استغلال من ضعاف النفوس لسرقة المركبات .

وأوضحت أن تعريض حياة الأطفال للخطر يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون كون الطفل لا يعي المخاطر التي تحيط به نتيجة قلة إدراكه للأمور، مشددة بأنه سيتم إحالة كل من يثبت إهماله في مثل هذه الحالات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.