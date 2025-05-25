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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الأرجنتين بذكرى يوم الثورة

رئيس الدولة ونائباه
25 مايو 2025 13:13

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة خافيير ميلي، رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة ذكرى يوم الثورة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس خافيير ميلي.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي غيجيرمو فرانكوس، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية الأرجنتين.

 

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
الارجنتين
الإمارات
محمد بن راشد
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